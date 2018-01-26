На Ямале "дочка" "Роснефти" оштрафована за загрязнение земли нефтепродуктами

Следователи нашли нарушения в работе "Роснефть-Пурнефтегаз" в рамках разработки компанией Комсомольского месторождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

В 2016 г. во время работы из одного из трубопроводов произошел выброс нефтесодержащей жидкости. Пострадал участок Таркосалинского лесничества площадью 0,043 га., сумма ущерба – 250 тыс. руб. Компания никак не исправила ситуацию.

В октябре 2017 г. компания и один из ее работников попали под "административку", общая сумма назначенных штрафов – 1 млн 720 тыс. руб. Гендиректор "РН-Пурнефтегаза" получил представление. Однако землю вновь не очистили, ущерб не возместили. Прокурор обратился в Губкинский районный суд, требуя обязать компанию рекультивировать участок и возместить ущерб. 23 января вынесено решение в пользу прокуратуры.