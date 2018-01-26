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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


ДНР обозначила подозреваемых в артобстреле Донецка 22 января 2015 года Ровно три года назад в Донецке был расстрелян остановочный комплекс по улице Куприна, в результате чего погибли восемь человек и еще 26 были ранены. Генеральная прокуратура ДНР провела свое расследование и опубликовала через год после события некоторые результаты, выяснив калибр снаряда и направление обстрела.
26.01.2018
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На Ямале "дочка" "Роснефти" оштрафована за загрязнение земли нефтепродуктами
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суд, молоток (2015) | Фото:

Следователи нашли нарушения в работе "Роснефть-Пурнефтегаз" в рамках разработки компанией Комсомольского месторождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.
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В 2016 г. во время работы из одного из трубопроводов произошел выброс нефтесодержащей жидкости. Пострадал участок Таркосалинского лесничества площадью 0,043 га., сумма ущерба – 250 тыс. руб. Компания никак не исправила ситуацию.

В октябре 2017 г. компания и один из ее работников попали под "административку", общая сумма назначенных штрафов – 1 млн 720 тыс. руб. Гендиректор "РН-Пурнефтегаза" получил представление. Однако землю вновь не очистили, ущерб не возместили. Прокурор обратился в Губкинский районный суд, требуя обязать компанию рекультивировать участок и возместить ущерб. 23 января вынесено решение в пользу прокуратуры.

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26.01.2018 14:15 Мск | Шурышкарский р-н | Михаил Лукашкин
16:15 Екб


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На Ямале "дочка" "Роснефти" оштрафована за загрязнение земли нефтепродуктами
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