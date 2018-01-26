В Челябинской области сократят 243 сотрудников ГИБДД

В Челябинской области численность сотрудников ГИБДД будет сокращена на 11,4%, сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МВД региона Андрей Сергеев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы провели встречу с руководителями всех подразделений ГИБДД области и довели до них подходы, которые мы будем реализовывать, в части выполнения указа президента и приказа министра внутренних дел. До Челябинской области доведено сокращение штатной численности ДПС и других служб, за исключением службы, которые занимаются регистрационной деятельностью, в объеме 11,4%. Это 243 сотрудника", - сообщил он.

Он подчеркнул, что от этого числа сотрудников ДПС будет сокращено только порядка 17%. В большей степени увольнения коснуться руководящего звена, аппарата и служб, которые не задействованы на обеспечение безопасности на дорогах.

Наибольшее сокращение планируется в Снежинске и Озерске. Ряд функционала Госавтоинспекции этих территорий возьмут на себя строевые подразделения полка ДПС ГИБДД области, который обслуживает федеральные трассы.

При этом все подразделения полков и батальонов в Челябинске, на федеральных трассах и в городе Магнитогорске сохранят свою структуру.