Медведев призвал разработать мобильную связь 5G

В России необходимо начать подготовку инфраструктуры для запуска мобильной связи пятого поколения 5G, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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По его словам, полосы радиочастот и международные стандарты будут утверждены в 2019 г. Он отметил, что во всем мире поставщики оборудования и операторы уже начали готовиться к внедрению связи 5G.

"В России некоторые компании также пытаются тестировать эту технологию. К 2020 г. картина будет уже ясной. Значит, нужно задуматься заранее о частотном диапазоне, который предстоит выделить для запуска сетей пятого поколения", - приводит слова Медведева а совещании о мерах по расширению доступа к услугам связи РИА Новости.