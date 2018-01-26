Песков посоветовал журналистам не слушать "неназванные источники в разведкругах"

В Кремле не слышали официальных заявлений об обвинениях в адрес России в экспорте угля КНДР.

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать информацию западных разведывательных источников о том, что несмотря на санкции Северная Корея якобы продавала или поставляла уголь России и потом из России он поставлялся в Японию и Южную Корею, что может быть нарушением режима санкций Совбеза ООН.

"Не слушайте неназванные источники в разведкругах", - ответил Песков.

По его словам, информацию в Кремле проверять не собираются, так как нет никаких официальных заявлений на этот счет. "Россия - ответственный член международного сообщества, который выполняет международные правила", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с введением санкций против КНДР Россия заняла северокорейскую долю на угольном рынке Китая.