Бастрыкин потребовал разобраться в инциденте в Сочи, где медсестры вывезли пациента из больницы и бросили на улице

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СКР проведение проверки по факту инцидента с врачами в Краснодарском крае.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором медсестры городской больницы Сочи вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле. Очевидцы вызвали к больному бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи осмотрели его и вернули обратно в больницу.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проведение проверки по данному происшествию, тщательно изучить все изложенные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц.

Напомним, свою проверку также ведет краевой Минздрав.