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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


ДНР обозначила подозреваемых в артобстреле Донецка 22 января 2015 года Ровно три года назад в Донецке был расстрелян остановочный комплекс по улице Куприна, в результате чего погибли восемь человек и еще 26 были ранены. Генеральная прокуратура ДНР провела свое расследование и опубликовала через год после события некоторые результаты, выяснив калибр снаряда и направление обстрела.
26.01.2018
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Новости
26.01.2018 14:04 Мск (16:04 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
Бастрыкин потребовал разобраться в инциденте в Сочи, где медсестры вывезли пациента из больницы и бросили на улице
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александр бастрыкин председатель скр (2013) | Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СКР проведение проверки по факту инцидента с врачами в Краснодарском крае.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором медсестры городской больницы Сочи вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле. Очевидцы вызвали к больному бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи осмотрели его и вернули обратно в больницу.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проведение проверки по данному происшествию, тщательно изучить все изложенные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц.

Напомним, свою проверку также ведет краевой Минздрав.

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26.01.2018 14:04 Мск | Сочи | информационная служба Накануне.RU
16:04 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.01.2018 10:40 Мск
В Сочи медсестры вывезли пациента из больницы и бросили его на улице








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Бастрыкин потребовал разобраться в инциденте в Сочи, где медсестры вывезли пациента из больницы и бросили на улице
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