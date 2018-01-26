В Зауралье будут судить пьяного водителя, который при задержании избил инспектора ДПС

В Курганской области будут судить пьяного водителя, который при задержании избил полицейского.

Инцидент произошел в поселке Красный Октябрь Каргапольского района 20 октября прошлого года, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

31-летний житель села в пьяном виде ехал за рулем автомобиля, когда его попросил остановиться сотрудник ГИБДД. После попытки скрыться он был задержан.

"Находясь в салоне полицейской машины, во время составления протокола и при доставлении нарушителя для медицинского освидетельствования на состояние опьянения, дебошир неоднократно высказывал в адрес инспектора ДПС угрозы применения насилия, замахиваясь на него руками, а также нанес не менее трех ударов руками в область головы и лица", - пояснили в СК.

Вину в совершении указанного преступления мужчина признал, в его отношении следственными органами избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.