Прекращены полномочия главврача урайской больницы, в которой пациенты заразились гепатитом

Правительство Югры на сегодняшнем заседании рассмотрело вопрос о прекращении полномочий главного врача Урайской городской клинической больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Полномочия главврача Михаила Горбачева прекращаются с сегодняшнего дня. С 27 января временно исполняющим обязанности главного врача Урайской больницы назначен заместитель главного врача по поликлиническому разделу работ Константин Бессонов. Документ опубликован на сайте окружного правительства.

"Константин Бессонов работает в должности заместителя главного врача с 2009 г. По уровню образования и опыту работы он соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности главного врача учреждения", - говорится в тексте документа.

Отметим, что ранее урайская больница оказалась втянута в скандал: девять человек в разные годы заразились болезнью печени после очищения крови. Возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что в 2013-16 гг. врачи при операции по очистке крови девяти землякам вели себя халатно. Это привело к тому, что пациенты заразились гепатитом.