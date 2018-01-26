Бывший свердловский министр получил повышение в "Единой России"

Экс-министр экономики Свердловской области, а в настоящее время глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко получил повышение по партийной линии. Он назначен врио секретаря Ленинского местного отделения "Единой России". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии.

О назначении Ноженко на заседании регионального политсовета партии сообщил глава свердловских "единороссов" Виктор Шептий.

"По личным просьбам два секретаря местных отделений подали заявления на сложение с себя полномочий. Мы пошли навстречу людям. Президиум регионального политсовета назначил временно исполняющим обязанности секретаря Ленинского местного отделения партии "Единая Россия" города Екатеринбурга Дмитрия Ноженко, а в Горноуральском городском округе назначен временно исполняющим обязанности секретаря местного отделения Владимир Доможиров", - заявил Виктор Шептий.