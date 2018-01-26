Впервые после Вьетнамской войны: в марте американский авианосец зайдёт в порт Дананг

В ходе визита во Вьетнам министра обороны США Джеймса Мэттиса было объявлено, что в марте порт Дананг зайдёт один из авианосцев ВМС Соединённых Штатов. Американский авианосец окажется во Вьетнаме впервые с 1975 г., когда американские войска были выведены из Индокитая.

Принципиальная договорённость о посещении Вьетнама американским авианосцем в 2018 г. была достигнута ещё в августе прошлого года.

Отметим, что Джемс Мэттис посетил Вьетнам примерно в то же время, что и его российский коллега Сергей Шойгу.

В последние годы Ханой стремится проводить многовекторную внешнюю политику, в то же время, придерживаясь политики "трёх отрицаний": он не участвует ни в каких военных блоках и союзах, не позволяет создавать на своей территории военные базы другим странам и не полагается на какое-то государство, чтобы вместе противостоять третьей стране.

В Китае расценивают контакты Вьетнама и США по линии оборонных ведомств как один из способов сдерживания активности КНР в Южно-Китайском море. Незадолго до визита в Юго-Восточную Азию высокопоставленного американского военного, 17 января, эсминец ВМС США совершил незаконный заход в акваторию близ острова Хуанъяньдао, а в обнародованном 19о января отчёте Министерства обороны США "Стратегии национальной обороны в 2018 г." КНР не раз упоминалась в качестве стратегического конкурента США.

Портал Sina.com отмечает, что Мэттис назвал войну во Вьетнаме "историей", а предстоящий визит авианосца – укреплением военных отношений между Ханоем и Вашингтоном.

В то же время, хотя сотрудничество между двумя странами усиливается, в Китае полагают, что оно не может быть слишком прочным, так как до сих пор между Вьетнамом и США сохраняются значительные различия в политике и идеологии.

Напомним, во вьетнамские порты периодически заходят и китайские боевые корабли.