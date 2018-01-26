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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Головокружение от успехов". Новая трактовка Чем ближе избрание действующего президента на новый срок, тем больше набирают обороты СМИ, рассказывая о том, каких успехов добилась и ещё добьется Россия. В эти выходные на одном федеральном канале в эфир вышла передача, которую смело можно было бы называть "Головокружение от успехов". Умные дяди и тёти, занимающие высокие посты, на фоне бодрой, оптимистичной музыки произносили умные слова и фразы, попутно демонстрировались цифры, графики и проводились сравнения с предыдущими "отчетными" периодами.
26.01.2018
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Новости
26.01.2018 15:12 Мск (17:12 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
Впервые после Вьетнамской войны: в марте американский авианосец зайдёт в порт Дананг
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Авианосец США &quot;Карл Винсон&quot; (2017) | Фото:globaltimes.cn

В ходе визита во Вьетнам министра обороны США Джеймса Мэттиса было объявлено, что в марте порт Дананг зайдёт один из авианосцев ВМС Соединённых Штатов. Американский авианосец окажется во Вьетнаме впервые с 1975 г., когда американские войска были выведены из Индокитая.
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Принципиальная договорённость о посещении Вьетнама американским авианосцем в 2018 г. была достигнута ещё в августе прошлого года.

Отметим, что Джемс Мэттис посетил Вьетнам примерно в то же время, что и его российский коллега Сергей Шойгу.

В последние годы Ханой стремится проводить многовекторную внешнюю политику, в то же время, придерживаясь политики "трёх отрицаний": он не участвует ни в каких военных блоках и союзах, не позволяет создавать на своей территории военные базы другим странам и не полагается на какое-то государство, чтобы вместе противостоять третьей стране.

В Китае расценивают контакты Вьетнама и США по линии оборонных ведомств как один из способов сдерживания активности КНР в Южно-Китайском море. Незадолго до визита в Юго-Восточную Азию высокопоставленного американского военного, 17 января, эсминец ВМС США совершил незаконный заход в акваторию близ острова Хуанъяньдао, а в обнародованном 19о января отчёте Министерства обороны США "Стратегии национальной обороны в 2018 г." КНР не раз упоминалась в качестве стратегического конкурента США.

Портал Sina.com отмечает, что Мэттис назвал войну во Вьетнаме "историей", а предстоящий визит авианосца – укреплением военных отношений между Ханоем и Вашингтоном.

ханой вьетнам флаг глобализация(2012)|Фото: Накануне.ru

В то же время, хотя сотрудничество между двумя странами усиливается, в Китае полагают, что оно не может быть слишком прочным, так как до сих пор между Вьетнамом и США сохраняются значительные различия в политике и идеологии.

Напомним, во вьетнамские порты периодически заходят и китайские боевые корабли.

Другие новости по темам: Вьетнам, Вьетнамская война, авианосец, Южно-Китайское море, ВМС США
26.01.2018 15:12 Мск | Павел Мартынов
17:12 Екб


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Впервые после Вьетнамской войны: в марте американский авианосец зайдёт в порт Дананг
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