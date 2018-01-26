Жительница Среднего Урала, истязавшая приемную дочь, признана невменяемой

Безработная жительница Первоуральска, истязавшая приемную дочь, пройдет курс принудительного лечения. Такое решение принял суд.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, еще в 2011 году женщина взяла на воспитание в семью девочку 2010 года рождения. Как удалось выяснить следователям, с октября 2015 по май 2017 года она систематически и по незначительным поводам применяла по отношению к данному ребенку физическое и психическое насилие: в частности, била девочку ремнем.

В отношении нерадивой матери была проведена судебная психиатрическая экспертиза. В итоге женщину признали невменяемой: она просто не понимала, что делает. Суд, учтя все обстоятельства, принял решение о назначении ей принудительных мер медицинского характера. Теперь она отправится на лечение в психиатрический стационар.

Как сообщало Накануне.RU, осенью прошлого года в Первоуральске по "наводке" СМИ из семьи изъяли троих малолетних детей.