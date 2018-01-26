Правительство Югры и "Газпром нефть" подпишут дополнительное соглашение о сотрудничестве

Дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством Югры и компанией "Газпром нефть" утверждено на сегодняшнем заседании правительства округа, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Исполняющий обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов Евгений Платонов, сообщил, что документом предлагается детализировать объемы финансирования социально-экономического развития Югры в 2016-2018 годы в части объемов финансирования, предусмотренных соглашением в 2018 году.

Соглашение будет подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале.

"Документ позволит организовать дальнейшее взаимодействие региональных властей с компанией "Газпром нефть" в решении приоритетных социальных задач, улучшении качества жизни жителей Югры", - подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.