Виктор Ан попросил главу МОК разъяснить причину своего недопуска на ОИ-2018

Российский шорт-трекист Виктор Ан обратился с открытым письмом к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором попросил объяснить причины своего недопуска на Олимпийские игры в Пхенчхане.

В письме, которое размещено на сайте Союза конькобежцев России, Ан указал, что изучил критерии, которыми руководствовалась комиссия МОК, выдававшая разрешения на участие в Олимпиаде. "Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр", - написал Ан.



Он написал, что возмущен ситуацией, при которой конкретная причина его недопуска не названа. В этой ситуации, отмечает Ан, появились разговоры о нем как спортсмене, употреблявшем допинг. "После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности", - добавил он в письме.

"Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как - искренне в это верю - имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018", - заключает Ан.

Напомним, ранее Олимпийский комитет России подтвердил, что такие известные спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов отсутствуют в списке приглашенных участников Олимпиады-2018. При этом все они никогда не были замешаны в допинговых скандалах. Также отстранены некоторые российские хоккеисты, конькобежцы.

Сегодня стало известно, что МОК допустил до Игр 169 атлетов, которые из-за санкций, наложенных на Олимпийский комитет России, выступят под олимпийским флагом под общим названием Olympic athlete of Russia.