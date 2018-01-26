В Зауралье педагогам представили нового директора лицея-интерната для одаренных детей

26 января коллективу Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей представили нового директора - как и ожидалось, им стала экс-начальник департамента образования и науки Зауралья Наталья Бобкова, которая лишилась должности из-за бездействия в ситуации с учителями Звериноголовского района.

Занимавшая должность директора лицея Софья Трубина стала заместителем Бобковой. Педагоги интерната надеются, что новый руководитель быстро вникнет во все внутренние нюансы организации.

"Здесь свой мир и свои традиции. Ей предстоит очень большая работа - просто чтобы во всё это вникнуть и понять нюансы. А если она не будет вникать - работа будет давать отрицательные результаты. Так что время, как мне кажется, всё расставит по своим местам", - сообщил один из педагогов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, педагоги учреждения не хотели назначения Бобковой, а выступали за то, чтобы оставить на месте директора Трубину. Есть информация, что родители учеников написали обращение к губернатору Зауралья Алексею Кокорину с просьбой отложить назначение Бобковой на пост.