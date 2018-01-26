В Челябинске дольщики, которым звонил Путин, хотят объявить голодовку

В Челябинске дольщики микрорайона "Чурилово Lake-City" намерены объявить голодовку. В ближайшее время будет подано уведомление о проведении протестной акции. Об этом инициативная группа сообщила в своей группе в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обещали 4 дома в первом квартале. Имеем 1 сданный дом, который по факту уже был почти достроен!! Если на 3.24 начались какие-то работы, то что с 3.13 и 3.23 - непонятно!!! Обещали предоставить план по 2 и 3 очереди до конца года!! Имеем пустоту - никто не понимает, за счет чего будут достраивать 2 и 3 очередь", - говорят инициаторы акции.

Также дольщики обеспокоены затянувшимся банкротством компании "Речелстрой" и тем, что областное правительство "возит журналистов на стройку", чтобы отчитаться перед Москвой.

В связи с этим дольщики намерены продолжить протестные акции. В частности, предлагается объявить голодовку на площади Революции в отапливаемом шатре. Инициативу в комментариях поддержали другие дольщики.

Напомним, по итогам визита на Южный Урала 9 ноября президент России Владимир Путин позвонил дольщикам "Речелстроя". В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками "Речелстроя", отметив при этом необходимость ещё раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона.

По итогам встречи стало известно, что достраивать проблемный микрорайон будет компания "Западный луч", принявшая на себя обязательства "Речелстроя".

"Вводиться в эксплуатацию будет только 11 домов, дольщики остальных семи объектов по взаимной договоренности переведены или будут переведены в дома с более ранними сроками сдачи. Четыре дома (3/13, 3/23, 3/24, 3/30) планируется сдать в первом квартале 2018 года, еще три – в 2018 году, оставшиеся четыре – в 2019 году. Дорожная карта по завершению строительства этих домов будет опубликована на официальном сайте регионального минстроя в понедельник", - сообщила пресс-служба главы региона по итогам встречи.

Компания "Западный луч" возобновила строительно-монтажные работы в микрорайоне, начала благоустройство прилегающих к жилым домам территорий. В конце года был сдан один дом, с 16 января застройщик начал передавать людям квартиры.

Стоит отметить, что 12 декабря был задержан депутат Челябинской гордумы, учредитель строительной компании "Речелстрой" Андрей Пязок. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в период 2015-2016 годов обвиняемым были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.