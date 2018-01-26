Холманских высоко оценил безопасность жителей Тюменской области

Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских работает в Тюмени. Визит он начал с совещания с руководителями правоохранителей региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Тюменской области.

"За прошедший год удалось изменить криминогенную обстановку в области к лучшему. Уровень преступности снижается, количество совершенных преступлений сократилось на 4%", - отметил Игорь Холманских.

Он полагает, что успеха удалось достичь благодаря успешной работе власти и правоохранителей.

"В результате спокойней стало на улицах и в общественных местах, количество преступлений здесь уменьшилось почти на 10% - это максимальное снижение в УрФО", - сказал Холманских.

Он выделил еще несколько положительных моментов. Во-первых, уменьшилось количество умышленных убийств и "тяжелых" избиений, грабежей, краж. Во-вторых, выросло качество выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Меньше стало погибших в ДТП, многое сделано для защиты трудовых прав граждан.

Губернатор Владимир Якушев отметил, что для безопасности тюменцев работают три областные государственные программы: "Профилактика правонарушений", "Повышение безопасности дорожного движения", "Антинаркотическая программа". Он добавил, что сегодня оперативная обстановка в регионе – стабильная и контролируемая.