В Кургане "ГАЗель" с пивом и минералкой врезалась в другой автофургон, есть пострадавшие

В Кургане на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса несколько минут назад произошло столкновение двух фургонов.
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Известно, что оба водителя с травмами находятся в больнице.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
Один из участников аварии - автомобиль "ГАЗель" - перевозил пиво и минеральную воду, в данный момент бутылки разбросаны по проезжей части, сотрудники полиции следят за тем, чтобы пешеходы не растащили товар.
Виновника ДТП, а также обстоятельства аварии придется установить полицейским.