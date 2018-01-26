В Кургане "ГАЗель" с пивом и минералкой врезалась в другой автофургон, есть пострадавшие

26.01.2018 13:06 Мск | Курган | Михаил Белокрылов

15:06 Екб





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В Кургане "ГАЗель" с пивом и минералкой врезалась в другой автофургон, есть пострадавшие