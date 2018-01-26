В лютый мороз свердловские полицейские пришли на помощь дальнобойщику из Кировской области

Сразу два наряда свердловской полиции пришли на помощь дальнобойщику из Кировской области в районе города Первоуральска. Ночью на 297 километре автодороги Пермь - Екатеринбург в лютый мороз вышла из строя фура "Скания", у нее лопнули три колеса и сломался стартер. Пока шофер устранял поломки – заглох двигатель, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По его данным, 53-летний водитель грузовика несколько часов пытался вызвать по рации других дальнобойщиков или остановить проезжавших мимо, но, к сожалению, безрезультатно.

Узнав о ЧП на трассе из дежурной части, экипаж ГИБДД в составе инспекторов Алексея Козулина и Павла Мехтиева, патрулировавший вверенную территорию на 320 километре той же трассы, незамедлительно направился к месту поломки машины.

Полицейские пригласили порядком замерзшего к тому моменту мужчину в салон своего служебного автомобиля, дав возможность согреться. А сами тем временем приняли меры, чтобы найти подходящее транспортное средство для создания необходимого уровня давления в компрессоре, которого бы хватило для разжатия тормозных колодок и последующего запуска двигателя при помощи буксировки. Задача оказалось сложной, пришлось вызвать подкрепление – коллег инспекторов Дмитрия Конюхова и Евгения Бивзюка.

"Стражи порядка предложили водителю переночевать в гостинице, чтобы утром в более спокойной обстановке разобраться в ситуации и решить все вопросы. Однако он отказался, вероятно, опасаясь за сохранность 19 тонн груза. Представителям ДПС пришлось задействовать несколько большегрузных машин, чтобы "реанимировать" старенькую "Сканию" 1996 года выпуска. В итоге движок фуры все-таки запустили, после чего довольный шофер продолжил свой путь к месту назначения, предварительно искренне поблагодарив сотрудников полиции города Первоуральска за оказанную помощь. А инспекторы ГИБДД вернулись на маршрут патрулирования для обеспечения безопасности дорожного движения", - отметил полковник Горелых.