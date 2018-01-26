Москва ратифицировала соглашение с Сухуми о лекарственном обеспечении россиян, проживающих в Абхазии

Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение между Россией и Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих в Республике Абхазия.

Соглашение, подписанное 22 июня 2017 года в Москве, направлено на обеспечение прав россиян, постоянно проживающих в Абхазии, на предоставление им лекарственных препаратов и медицинских изделий, передает корреспондент Накануне.RU.

Ратификация документа позволит выполнять обязательства РФ по обеспечению прав граждан на получение лекарств по рецептам и при амбулаторном лечении. В соответствии с документом, Россия будет направлять в Абхазию необходимые финансовые средства, которые абхазская сторона использует для закупки необходимых для россиян лекарств и медицинских изделий.

В категорию граждан, которые получат соответствующую помощь, включены инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, некоторые категории военнослужащих, а также их семьи, инвалиды, дети-инвалиды и ряд других (всего - девять категорий).

Первый заместитель председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил, что к категориям граждан РФ, нуждающихся в медицинском и лекарственном обеспечении в Абхазии, относятся 3 тыс. 716 человек.