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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


ДНР обозначила подозреваемых в артобстреле Донецка 22 января 2015 года Ровно три года назад в Донецке был расстрелян остановочный комплекс по улице Куприна, в результате чего погибли восемь человек и еще 26 были ранены. Генеральная прокуратура ДНР провела свое расследование и опубликовала через год после события некоторые результаты, выяснив калибр снаряда и направление обстрела.
26.01.2018
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Новости
26.01.2018 13:38 Мск (15:38 Екб)
общество | В России | В бывшем СССР
Москва ратифицировала соглашение с Сухуми о лекарственном обеспечении россиян, проживающих в Абхазии
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(2006) | Фото

Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение между Россией и Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих в Республике Абхазия.
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Соглашение, подписанное 22 июня 2017 года в Москве, направлено на обеспечение прав россиян, постоянно проживающих в Абхазии, на предоставление им лекарственных препаратов и медицинских изделий, передает корреспондент Накануне.RU.

Ратификация документа позволит выполнять обязательства РФ по обеспечению прав граждан на получение лекарств по рецептам и при амбулаторном лечении. В соответствии с документом, Россия будет направлять в Абхазию необходимые финансовые средства, которые абхазская сторона использует для закупки необходимых для россиян лекарств и медицинских изделий.

В категорию граждан, которые получат соответствующую помощь, включены инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, некоторые категории военнослужащих, а также их семьи, инвалиды, дети-инвалиды и ряд других (всего - девять категорий).

Первый заместитель председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил, что к категориям граждан РФ, нуждающихся в медицинском и лекарственном обеспечении в Абхазии, относятся 3 тыс. 716 человек.

Другие новости по темам: Россия, Абхазия, ратификация соглашения, обеспечение лекарствами, Константин Затулин
26.01.2018 13:38 Мск | Андрей Яловец
15:38 Екб


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Москва ратифицировала соглашение с Сухуми о лекарственном обеспечении россиян, проживающих в Абхазии
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