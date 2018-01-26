Тотти, Баджо и Аленичев сыграют на юбилейном "Кубке Легенд" в Москве

В следующие выходные, 3 и 4 февраля, на малой спортивной арене "Лужники" в Москве состоится юбилейный, 10-й розыгрыш "Кубка Легенд" имени Константина Еременко. Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.
Формат турнира остался прежним: шесть участвующих сборных укомплектованы футболистами не моложе 35 лет и имеющими в своем активе выступления за главные национальные команды. В "Кубке Легенд-2018" примут участие сборные России, Италии, Франции, Португалии, Германии, а также Международная сборная звезд футбола.
Из знаменитых футболистов в этом году на турнире сыграют легендарный капитан "Ромы" Франческо Тотти, нынешний и.о. главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо, а также Дино Баджо, Анджело Ди Ливио, Яри Литманен, Христо Стоичков, Гаиска Мендьета, Дэмьен Дафф, Кевин Кураньи, Педру Паулета, Венсан Кандела, Синдней Гову, Роман Широков, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко и многие другие.
Как пояснили в РФС, главный приз разыгрывается в два этапа: 3 февраля пройдет групповая стадия (две группы по три команды в каждой), а 4 февраля сборные, соответственно, разыграют призовые места. По итогам жеребьевки группу А составили сборные России, Италии и Международная команда звезд футбола, группу B – сборные Германии, Португалии и Франции.
Календарь матчей турнира
3 февраля (суббота)
12:00 Россия - Сборная Звезд
13:00 Франция - Португалия
14:00 Торжественная церемония открытия
15:00 Италия - Россия
16:00 Португалия - Германия
17:00 Сборная Звезд - Италия
18:00 Германия - Франция
4 февраля (воскресенье)
14:00 Матч за пятое место (3А - 3B)
15:00 Матч за третье место (2А - 2B)
16:00 Финал
16:45 Торжественная церемония награждения.
Как добавили в РФС, билеты на "Кубок Легенд-2018" уже поступили в продажу.