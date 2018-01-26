Тотти, Баджо и Аленичев сыграют на юбилейном "Кубке Легенд" в Москве

В следующие выходные, 3 и 4 февраля, на малой спортивной арене "Лужники" в Москве состоится юбилейный, 10-й розыгрыш "Кубка Легенд" имени Константина Еременко. Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.

Формат турнира остался прежним: шесть участвующих сборных укомплектованы футболистами не моложе 35 лет и имеющими в своем активе выступления за главные национальные команды. В "Кубке Легенд-2018" примут участие сборные России, Италии, Франции, Португалии, Германии, а также Международная сборная звезд футбола.

Из знаменитых футболистов в этом году на турнире сыграют легендарный капитан "Ромы" Франческо Тотти, нынешний и.о. главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо, а также Дино Баджо, Анджело Ди Ливио, Яри Литманен, Христо Стоичков, Гаиска Мендьета, Дэмьен Дафф, Кевин Кураньи, Педру Паулета, Венсан Кандела, Синдней Гову, Роман Широков, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко и многие другие.

Как пояснили в РФС, главный приз разыгрывается в два этапа: 3 февраля пройдет групповая стадия (две группы по три команды в каждой), а 4 февраля сборные, соответственно, разыграют призовые места. По итогам жеребьевки группу А составили сборные России, Италии и Международная команда звезд футбола, группу B – сборные Германии, Португалии и Франции.

Календарь матчей турнира

3 февраля (суббота)

12:00 Россия - Сборная Звезд

13:00 Франция - Португалия

14:00 Торжественная церемония открытия

15:00 Италия - Россия

16:00 Португалия - Германия

17:00 Сборная Звезд - Италия

18:00 Германия - Франция

4 февраля (воскресенье)

14:00 Матч за пятое место (3А - 3B)

15:00 Матч за третье место (2А - 2B)

16:00 Финал

16:45 Торжественная церемония награждения.

Как добавили в РФС, билеты на "Кубок Легенд-2018" уже поступили в продажу.