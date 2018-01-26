Андрей Сергеев прокомментировал обыски в региональном ГУ МВД в рамках дела о взятке в 2 млн рублей

Начальник главного управления МВД РФ по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев прокомментировал оперативные мероприятия в главке в рамках расследования уголовного дела о взятке в 2 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

"В СК осуществляется расследование уголовного дела. Оперативные мероприятия были проведены сотрудниками ФСБ и службой собственной безопасности по поручению следователя. Мероприятия, связанные с обыском на рабочем месте сотрудника органов внутренних дел, проведены при полном нашем содействии и понимании этого мероприятия. Следует отметить, что указанный сотрудник не является подозреваемым и обвиняемым по делу", - подчеркнул он.

Руководитель регионального ГУ МВД рассказал, что данный сотрудник еще до возбуждения уголовного дела подал рапорт "о попытке его склонения к коррупционным действиям".

"Проводились соответствующие мероприятия, связанные с изучением этих обстоятельств, в том числе, было проведено в отношении него полиграфическое исследование, которое подтвердило его непричастность к коррупционным действиям", - добавил он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника коммерческой фирмы, подозреваемого в посредничестве в даче взятки. По версии следствия, в декабре он способствовал в передаче взятки в сумме 2 млн руб. сотруднику ГУ МВД России по Челябинской области, который сейчас устанавливается, за незаконное прекращение уголовного дела в отношении сотрудников коммерческой организации.