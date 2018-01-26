Потомок Лермонтова просит генпрокурора вынести Мединскому предупреждение за допуск к прокату "Смерти Сталина"

Представители Общественного совета при Минкульте на пресс-конференции объяснили, почему они просили министра Владимира Мединского приостановить прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина" после просмотра картины, передает Накануне.RU.

Первый заместитель председателя комиссии Общественного совета при Минкульте Михаил Лермонтов (потомок знаменитого писателя) рассказал о том, как проходило обсуждение среди экспертов и зрителей на тему - соответствует ли картина нормативам, по которым выдается прокатное удостоверение.

Лермонтов рассказал, что направил письмо Мединскому с просьбой приостановить прокатное удостоверение, оставив за собой право обратиться в прокуратуру в соответствии с 212 статьей, если просьба не будет выполнена. Также Михаил Лермонтов написал письмо генеральному прокурору с просьбой вынести предупреждение министру. Обращение принято к рассмотрению.

"Фильм не соответствует действующему законодательству в части несоблюдения основ государственной культурной политики, стратегии национальной безопасности, закона об экстремистской деятельности и других норм и правил, которые регулируют допуск в отечественную информационную реальность тех или иных материалов", - заявил общественник.

Лермонтов предлагает провести общественную экспертизу фильма. Напомним, как ранее писало Накануне.RU, 25 января в кинотеатрах страны должен был начаться показ комедии черного юмора итальянского режиссера Иануччи "Смерть Сталина". Картина вызывала негативную реакцию у всех, кто присутствовал на предпоказе 23 января, Никита Михалков, Владимир Бортко и другие режиссеры подписали прошение к министру культуры Мединскому о приостановке прокатного удостоверения фильма. Общественная комиссия при Минкульте также обратилась к министру с подобной резолюцией по итогам просмотра фильма. Кроме того, фильм вызвал интерес у юристов, сегодня его проверяют на недопустимое содержание и экстремизм. Однако, один из кинотеатров, невзирая на остановленное прокатное удостоверение, начал прокат. Этот инцидент повлечет юридические последствия, добавили участники сегодняшней пресс-конференции.