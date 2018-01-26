В Челябинске будут судить мужчину за посредничество в передаче взятки полицейскому

В Челябинске сотрудник коммерческой фирмы подозревается в посредничестве в даче взятки.
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В декабре прошлого года подозреваемый способствовал в передаче взятки в сумме 2 млн рублей сотруднику полиции - его личность сейчас устанавливают, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Деньги передавались правоохранителю за незаконное прекращение уголовного дела в отношении сотрудников этой коммерческой организации.
Данное преступление выявили сотрудники ФСБ.
"Сейчас проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления", - добавили в СК.