В Челябинске будут судить мужчину за посредничество в передаче взятки полицейскому

В Челябинске сотрудник коммерческой фирмы подозревается в посредничестве в даче взятки.

В декабре прошлого года подозреваемый способствовал в передаче взятки в сумме 2 млн рублей сотруднику полиции - его личность сейчас устанавливают, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Деньги передавались правоохранителю за незаконное прекращение уголовного дела в отношении сотрудников этой коммерческой организации.

Данное преступление выявили сотрудники ФСБ.

"Сейчас проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления", - добавили в СК.