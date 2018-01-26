Калининградка не может добиться выдачи маткапитала из-за буквы "Ё" в фамилии

Жительница Калининграда подала в суд на Пенсионный фонд после того, как ей отказали в выдаче материнского капитала из-за различного написания фамилии в документах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинградского районного суда, летом 2017 года у истицы родился третий ребенок, после чего она попыталась получить маткапитал. Однако Управление Пенсионного фонда отказалось выдавать ей сертификат.

"Основанием для принятия такого решения стало то, что в свидетельствах о рождении первого и второго ребенка по-разному написана фамилия матери: в первом документе присутствует буква "Е", а во втором – буква "Ё", - сообщили в суде.

"Истица обратилась в суд, полагая, что отказ ответчика является незаконным, поскольку ранее у нее не возникало проблем с правоустанавливающими документами", - отметили в пресс-службе.

Судебное заседание назначено на 21 февраля.