В мэрию Москвы подана заявка на проведение "Социального марша" 10 февраля

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов поддал в мэрию Москвы заявку на проведение "Социального марша" 10 февраля, передает ТАСС.

Организаторы планируют провести шествие от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с последующим проведением там митинга.

"Марш" будет посвящен проблемам Москвы и Подмосковья. По словам Удальцова, активисты готовы рассмотреть и альтернативные маршруты акции, главное, чтобы "люди могли спокойно принять в ней участие".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе общественного движения "Моссовет", социальный марш "За права жителей Московского региона" ранее планировалось провести 4 февраля. Однако 20 января оргкомитет мероприятия принял решение перенести дату проведения акции на 10 февраля 2018 года. "Это связано с тем, что на 3-4 февраля в Москве запланировано проведение ряда предвыборных акций различных политических партий и смешивать с ними проведение "Социального марша" нецелесообразно", - пояснили организаторы.