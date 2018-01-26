В Китае объявлена кампания по борьбе с оргпреступностью

В Китае начата масштабная общенациональная кампания по борьбе с оргпреступностью и коррупцией на низовом уровне.

Гонконгское издание South Chinа Morning Post пишет, что две недели назад состоялось закрытое собрание Центральной комиссии по проверке дисциплины, на котором Си Цзиньпин рассказал о случаях сговора между преступными организациями и должностными лицами, что представляет существенную угрозу правлению КПК.

Отдельные мероприятия такого рода проводились и раньше, например, в 2013 г. в городе центрального подчинения Чунцине, когда была разгромлена преступная группа, возглавляемая партийным секретарём этого мегаполиса Бо Силаем.

ЦК КПК и Государственный совет опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что борьба с мафией позволит "раздавить мух" и будет иметь решающее значение для обеспечения стабильности страны и консолидации политической власти на низовом уровне. Основными целями кампании станут преступления, связанные с порнографией, азартными играми, незаконным оборотом наркотиков, финансовые пирамиды, похищение и торговля людьми.

Кроме того, оргпреступность стала своеобразным "зонтиком" коррупции на низовом уровне. Отдельного внимания заслуживает сообщение информагентства "Синьхуа" о том, что преступные группировки, используя правовые лазейки и слабое государственное управление, проникают в такие секторы, как логистика и транспорт. Напомним, именно этим отраслям уделяется повышенное внимание при реализации инициативы председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс - один путь".