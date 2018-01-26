На Южном Урале директор дома культуры дал взятку чиновнику за получение повышенной премии

В Чесменском районе Южного Урала директор одного из домов культуры дал взятку чиновнику местного управления культуры за перечисление повышенной премии.

Установлено, что в декабре прошлого года подозреваемый дал взятку в сумме 200 тыс. рублей начальнику централизованной бухгалтерии управления культуры Чесменского района за перечисление ему и сотрудникам премии в максимальном размере, то есть более 500 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело.

"Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", - добавили в СК.