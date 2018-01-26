Тройное убийство в Подмосковье раскрыто: подозреваемый задержан

В подмосковном Королеве задержан подозреваемый в убийстве трех человек. Он уже во всем сознался.

Напомним, 23 января после тушения пожара в одном из домов по улице Уткина, а также на придомовой территории были найдены три тела. Согласно данным эксперта, на них присутствовали множественные повреждения и смерть носила явный криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области, в итоге удалось установить причастность к убийству 49-летнего местного жителя, который являлся двоюродным братом одного из потерпевших.

"На допросе мужчина дал признательные показания, сообщив, что его двоюродный брат вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртными напитками, а также водил в дом и на придомовую территорию лиц без определенного места жительства. Поскольку мужчины были соседями и проживали в одном частном доме, подозреваемого не устраивало регулярное скопление лиц без определенного места жительства на территории своего домовладения. 23 января между подозреваемым и потерпевшим произошел очередной конфликт. В результате мужчина нанес металлическим прутом удар в область головы своего двоюродного брата, его сожительницы и их гостье. После чего поджег дом", - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По уголовному делу следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и подозреваемый, назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Расследование продолжается.