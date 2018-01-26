Россия и Иран готовы обменяться заключенными

Сегодня в ходе пленарного заседания Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Ираном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, передает корреспондент Накануне.RU.

Ратификация соглашения и протокола договора между странами направлена на совершенствование международно-правовой базы и развитие российско-иранского сотрудничества.

Так, в соответствии с соглашением, осужденный на территории одной из сторон может быть передан на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства. При этом принимающее государство должно обеспечить отбывание наказания такому человеку в соответствии со своим законодательством.

Предусматривается, что осужденный может быть передан только при условии, что его передача не нанесет ущерба суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам одной из сторон.

Также закрепляется, что после передачи осужденный не может быть привлечен к ответственности или осужден в стороне исполнения приговора за те же деяния, которые повлекли назначение наказания в стороне вынесения приговора.

Отметим, что в настоящее время речь может идти о судьбе 13 человек. По словам заместителя министра юстиции России Максима Травникова, в России содержится 12 заключенных-иранцев, а в Иране - один гражданин России.