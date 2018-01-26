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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


ДНР обозначила подозреваемых в артобстреле Донецка 22 января 2015 года Ровно три года назад в Донецке был расстрелян остановочный комплекс по улице Куприна, в результате чего погибли восемь человек и еще 26 были ранены. Генеральная прокуратура ДНР провела свое расследование и опубликовала через год после события некоторые результаты, выяснив калибр снаряда и направление обстрела.
26.01.2018
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Новости
26.01.2018 13:17 Мск (15:17 Екб)
политика | В России
Россия и Иран готовы обменяться заключенными
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тюрьма, решётка (2017) | Фото: budennovsk.org

Сегодня в ходе пленарного заседания Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Ираном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, передает корреспондент Накануне.RU.
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Ратификация соглашения и протокола договора между странами направлена на совершенствование международно-правовой базы и развитие российско-иранского сотрудничества.

Так, в соответствии с соглашением, осужденный на территории одной из сторон может быть передан на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства. При этом принимающее государство должно обеспечить отбывание наказания такому человеку в соответствии со своим законодательством.

Предусматривается, что осужденный может быть передан только при условии, что его передача не нанесет ущерба суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам одной из сторон.

Также закрепляется, что после передачи осужденный не может быть привлечен к ответственности или осужден в стороне исполнения приговора за те же деяния, которые повлекли назначение наказания в стороне вынесения приговора.

Отметим, что в настоящее время речь может идти о судьбе 13 человек. По словам заместителя министра юстиции России Максима Травникова, в России содержится 12 заключенных-иранцев, а в Иране - один гражданин России.

Другие новости по темам: Россия, Иран, ратификация соглашения, передача осужденных лиц, Максим Травников
26.01.2018 13:17 Мск | Андрей Яловец
15:17 Екб


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Россия и Иран готовы обменяться заключенными
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