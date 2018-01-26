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экономика  |  комментариев: 1
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от издателя  |  комментариев: 12


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Инициативная группа тюменцев будет судиться с облдумой из-за референдума
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Тюменская областная дума табличка (2014) | Фото: Накануне.RU

Инициативная группа тюменцев планирует в суде оспаривать принятое на этой неделе депутатами тюменской областной думы решение об отказе в референдуме по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил представитель инициативной группы Юрий Рябцев.

Он сообщил, что после того, как будут собраны необходимые документы, будет подан административный иск в областной суд. По словам активиста, областные законодатели нарушили порядок рассмотрения вопроса.

"Было подано ходатайство о проведении референдума, не какой-то конкретный вопрос, а именно ходатайство. Здесь имеется своя специфика рассмотрения данного вопроса. При его рассмотрении не было учтено наше мнение, нас не пригласили и мы в этом не участвовали. Это грубое нарушение принципов демократии. Получается ситуация: "без меня меня женили", - сообщил Юрий Рябцев.

Напомним, это третья попытка инициативной группы добиться референдума. Ранее документ был изучен избирательной комиссией и одобрен для дальнейшего рассмотрения областной думой. Депутаты инициативу отклонили в режиме заочного голосования.

Другие новости по темам: референдум, прямые выборы, избирательная комиссия Тюменской области, депутаты
26.01.2018 12:44 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
14:44 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.01.2018 08:59 Мск
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Ранее 12.01.2018 08:34 Мск
Избирком Тюменской области направил в думу документы по референдуму о возврате прямых выборов глав








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Инициативная группа тюменцев будет судиться с облдумой из-за референдума
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