Инициативная группа тюменцев будет судиться с облдумой из-за референдума

Инициативная группа тюменцев планирует в суде оспаривать принятое на этой неделе депутатами тюменской областной думы решение об отказе в референдуме по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил представитель инициативной группы Юрий Рябцев.

Он сообщил, что после того, как будут собраны необходимые документы, будет подан административный иск в областной суд. По словам активиста, областные законодатели нарушили порядок рассмотрения вопроса.

"Было подано ходатайство о проведении референдума, не какой-то конкретный вопрос, а именно ходатайство. Здесь имеется своя специфика рассмотрения данного вопроса. При его рассмотрении не было учтено наше мнение, нас не пригласили и мы в этом не участвовали. Это грубое нарушение принципов демократии. Получается ситуация: "без меня меня женили", - сообщил Юрий Рябцев.

Напомним, это третья попытка инициативной группы добиться референдума. Ранее документ был изучен избирательной комиссией и одобрен для дальнейшего рассмотрения областной думой. Депутаты инициативу отклонили в режиме заочного голосования.