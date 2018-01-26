В Челябинске директору магнитогорского цирка Олегу Хотиму предъявлено обвинение в получении взятки.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании Хотиму меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, по версии следствия, 24 января в Челябинске Хотим получил взятку в сумме 150 тыс. руб. от представителя организации за заключение договора на оказание транспортных услуг на сумму 1 млн руб. Ранее подозреваемым была получена часть взятки в сумме 30 тыс. руб.