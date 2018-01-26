Екатерина Гордон сняла кандидатуру с выборов президента

Журналистка Екатерина Гордон, ранее намеревавшаяся участвовать в выборах президента РФ, приняла решение снять свою кандидатуру.

"Она объявила о создании своей партии, а участвовать в выборах президента она не будет", - сообщил пресс-секретарь Гордон Олег Цуриков.

По его словам, Екатерина Гордон собрала 107 с лишним тысяч подписей. Скорее всего, об отказе от президентской гонки она объявит сегодня в ЦИКе, передает "Интерфакс".

О намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году Гордон заявила в октябре. Она рассказала, что хочет "стать голосом для женщин, чьи права попраны". Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с Администрацией президента", - заявила Гордон.