На Сахалине студент техникума ранил ножом несовершеннолетнего учащегося

На Сахалине студент одного из техникумов ранил ножом учащегося этого же учебного заведения, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Сахалинской области.

Несовершеннолетний студент госпитализирован сегодня днем в Сахалинскую областную клиническую больницу.

"По предварительным данным ножевые ранения потерпевшему в ходе конфликта нанес 17-летний студент этого же учебного заведения. Следственным управлением проведение проверки взято на контроль", - говорится в сообщении.