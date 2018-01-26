В центре Иркутска сгорел дом, для тушения пришлось перекрыть движение

Три женщины и мужчина-инвалид были спасены сегодня утром при ликвидации пожара на улице Партизанской. Огонь заметили случайные прохожие, которые и вызвали пожарных.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в доме находились женщина и мужчина, который не мог передвигаться самостоятельно, его одели и вынесли на руках. Кроме того, из соседнего дома, на который могло перейти пламя, вывели еще двух женщин. Для размещения спасенных мэрия города предоставила автобус.

Для того чтобы потушить пламя в мороз -40 градусов, когда пожарные шланги перемерзают, сотрудникам МЧС пришлось вылить тонны воды. Проезжая часть и трамвайные пути покрылись коркой льда, движение на улице пришлось временно перекрыть, сообщает "Федералпресс".