В Челябинске проводится экологическая экспертиза в рамках расследования уголовного дела по факту выбросов

О ходе расследования уголовного дела по факту выбросов в Челябинске на пресс-конференции рассказал начальник ГУ МВД по области Андрей Сергеев, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в настоящий момент проводится эколого-технологическая экспертиза.

"Идет тесное взаимодействие группы, которая ведет расследование, с предприятием, которое осуществляет проведение этой экспертизы, с Росприроднадзором. Нужно отдать должное, что и руководство компании "Мечел" содействует в проведении следственных действий для достижения объективности", - отметил он.

Также Сергеев выразил надежду, что и другие предприятия отнесутся с пониманием к тому, что состояние экологической обстановки является одним из требований проведения саммитов ШОС и БРИКС.

Напомним, в начале февраля прошлого года в Челябинске было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферы. В конце января город буквально задыхался от выбросов. В период НМУ жители города жаловались на першение, головные боли и плохое самочувствие, обращались в контролирующие органы и даже писали петиции главе государства и премьер-министру.