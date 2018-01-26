Роспотребнадзор выяснил причину вспышки острой кишечной инфекции в хабаровской гимназии

Вспышка острой кишечной инфекции произошла среди учеников гимназии №3 в Хабаровске. Проверки начали Роспотребнадзор и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в краевом Роспотребнадзоре, известно о девяти случаях заболевания, один ребенок госпитализирован, остальные находятся на амбулаторном лечении. Медработники организовали осмотр контактных детей и персонала учебного заведения. Управлением было начато эпидемиологическое расследование в отношении двух юридических лиц: самой гимназии и ООО "Контакт", которое занималось организацией питания.

Как отметили в ведомстве, уже есть первые результаты.

"Во время проверки на пищеблоке учебного заведения выявлен ряд нарушений санитарного законодательства, в том числе связанных с технологией приготовления пищи (запеканок, салатов). Кроме того, выявлены нарушения правил мытья посуды и инвентаря, режима дезинфекции, питьевого режима для детей. Занятия в гимназии приостановлены, проводятся дезинфекционные мероприятия", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле управления.

В обстоятельствах также разбирается Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Хабаровскому краю, по факту вспышки острой кишечной инфекции среди учеников гимназии №3 проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших. По результатам будет принято процессуальное решение.