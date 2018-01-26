В 2018 году Россия поставит Турции три вертолета Ка-32

В 2018 году Россия поставит Турции три противопожарных вертолета Ка-32А11ВС, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на холдинг "Вертолёты России".

Всего на экспорт в этом году планируется направить семь многоцелевых вертолетов, уже подписаны первые контракты на их поставку в Турцию и Таиланд. Производство машин осуществляется на Кумертауском авиационном производственном предприятии. Первый вертолет уже готовится к передаче турецкой компании Kaan Air, отметили в холдинге.

Сообщается, что в 2018 году два противопожарных Ка-32 получит китайская компания United Helicopters и еще два экспортируют в страны Юго-Восточной Азии.