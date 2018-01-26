На железной дороге в Кузбассе образовалась пробка из "брошенных" поездов

На Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) скопилась пробка из порядка 70 "брошенных" поездов с порожними полувагонами.

Это произошло из-за того, что грузоотправители недогружают железнодорожные составы углем из-за плохой погоды, заявил РБК представитель РЖД. Так, за 24 января общий недогруз составил 130 тыс. тонн, за 25 января ожидается около 100 тыс. тонн, сказал он. Несмотря на то что объемы погрузки снизились, операторы "продолжали отправлять порожние вагоны на станции ЗСЖД, что привело к переизбытку парка".

В итоге в компании решили ограничить отправку порожних вагонов на станции Западно-Сибирской железной дороги.

Всего на подъездах к Кузбассу в пробке застряло более 30 тысяч порожних вагонов, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли, а "цепная реакция", вызванная этой проблемой, привела к остановке 10% железнодорожной сети.

Причины транспортного коллапса комплексные, указали собеседники издания. Плохие метеоусловия мешают погрузке и выгрузке в российских портах на Дальнем Востоке и на юге, из-за чего страдает выполнение плана и задерживается выгрузка прибывающих грузов. Низкие температуры в Кузбассе приводят к смерзанию угля. Кроме того, влияние на сложившуюся ситуацию оказали высокие ставки на предоставление вагонов и длинные праздники.

Из-за задержек с доставкой угля могут возникнуть проблемы у предприятий ЖКХ, прежде всего в Красноярском крае и Еврейской АО, предупреждают источники издания.

В ОАО "РЖД" РБК сообщили, что ожидают нормализации погрузки угля в Кузбассе до конца текущей недели. Однако источники "Коммерсанта" в отрасли уверены, что пробку придется разбирать еще месяц.