Челябинскстат: численность населения Челябинской области незначительно "подросла", большая часть живет в городах

Опубликованы свежие данные по численности населения Челябинской области на 1 января текущего года, всего на территории Южного Урала проживает 3 млн 502 тыс. 323 человека. Годом ранее этот показатель был зафиксирован на уровне 3 мл. 501 тыс. 519 человек, сообщили Накануне.RU в территориальном органе Федеральной службы госстатистики.

Большая доля населения – более 2 млн. 893 тыс. человек – проживает в городских поселениях, сельское население Челябинской области составляет чуть более 608 тыс. человек. И в городе, и на селе численно преобладают женщины – 1 млн 898 тыс. 374 представительницы слабого пола против 1 млн 603 тыс. 952 мужчин для городских округов и 318 тыс. 316 против 290 тыс. 368 на селе соответственно. Сейчас соотношение женщин на тысячу мужчин составляет 1 тыс. 184, данный показатель в Челябинской области фиксировался на протяжении ряда лет (2008, 2014, 2015 и 2016 гг.).

Интересно, что статистики по-прежнему фиксируют большее число уехавших из Челябинской области, нежели прибывших, для минувшего 2017 г. эти показатели составляют 82 тыс. 363 выбывших и только 79 тыс. 117 человек приехавших. Отрицательная убыль в данном случае – 3 тыс. 236 человек, годом ранее, в 2016 г. этот показатель был в "плюсе", приехало больше на 2 тыс. 400 человек. Большая часть людей прибывает (или уезжает) внутри самой Челябинской области, либо внутри России.

Доля мигрантов из стран ближнего зарубежья СНГ составляла в январе-октябре 2017 г. 7 тыс. 956 человек, при этом убывших иностранцев было 5 тыс. 097 человек. Миграция из стран дальнего зарубежья выглядит следующим образом: прибыло за указанные 10 месяцев 2017 г. 265 человек, а убыло – 453.

Больше всего в Челябинскую область прибывает из Казахстана (4 тыс. 393), Таджикистана (более 1,1 тыс.) и Украины (911 человек). Доля мигрантов из стран дальнего зарубежья в целом незначительна.