в этот день
26.01.18
14:45
В Екб.16:45
На железной дороге в Кузбассе образовалась пробка из "брошенных" поездов
Ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом
Телебашня превратилась в Краснознаменную группу для екатеринбуржцев
Главное
В Петербурге финнам продадут объект культурного наследия в 4,5 тыс. "квадратов"

Тема дня
"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


ДНР обозначила подозреваемых в артобстреле Донецка 22 января 2015 года Ровно три года назад в Донецке был расстрелян остановочный комплекс по улице Куприна, в результате чего погибли восемь человек и еще 26 были ранены. Генеральная прокуратура ДНР провела свое расследование и опубликовала через год после события некоторые результаты, выяснив калибр снаряда и направление обстрела.
26.01.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу
Деньги есть? На увеличение зарплат российских бюджетников выделено 14,5 млрд рублей
Правительство США приостановило работу: причиной стало отсутствие финансирования
Лавров: Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений, хотя Киев абсолютно не договороспособен
ВСУ обстреляли ремонтную бригаду, которая восстанавливала мобильную связь в Донбассе
"Запретить уничтожать культурное наследие Екатеринбурга": создана петиция против сноса телебашни
Греф рассказал Медведеву, что плохого в снижении процентных ставок по кредитам
В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 892

В Петербурге финнам продадут объект культурного наследия в 4,5 тыс. "квадратов"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

МИД Финляндии (2017) | Фото: mirnews.su

Депутаты нижней палаты федерального парламента большинством голосов ратифицировали соглашение между Правительством РФ и Правительством Финляндской Республики о продаже финнам помещений в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Помещения площадью более 4,5 тыс. кв. м, расположенные в здании по ул. Большая Конюшенная, в настоящее время находятся в аренде у финской стороны до 18 октября 2056 г., являясь объектом культурного наследия регионального значения "Дом, где в 1890 - 1918 гг. жил экономист Даниэльсон".

В 2015 г. финляндская сторона обратилась с предложением о выкупе помещений, где расположены представительства финских организаций, занятых в сфере культуры, науки и бизнеса. Среди них - Институт Финляндии, Финско-Российская торговая палата, финская школа, представительства властей городов Хельсинки, Тампере, Котка и Турку.

Российская сторона пошла навстречу только после того, как представители страны Суоми согласились приобрести помещения по рыночной цене (которая пока не разглашается).

Отметим, что соглашение предполагает продажу имущества финляндской стороне без проведения конкурса, аукциона или публичного предложения в соответствии с нормами международного права.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, финны обязуются соблюдать требования российской стороны по сохранению этого объекта культурного наследия.

Другие новости по темам: Россия, Финляндия, Госдума, ратификация соглашения, Санкт-Петербург, объект культурного значения, продажа
26.01.2018 11:57 Мск | Андрей Яловец
13:57 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Петербурге финнам продадут объект культурного наследия в 4,5 тыс. "квадратов"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+