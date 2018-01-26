В Петербурге финнам продадут объект культурного наследия в 4,5 тыс. "квадратов"

Депутаты нижней палаты федерального парламента большинством голосов ратифицировали соглашение между Правительством РФ и Правительством Финляндской Республики о продаже финнам помещений в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Помещения площадью более 4,5 тыс. кв. м, расположенные в здании по ул. Большая Конюшенная, в настоящее время находятся в аренде у финской стороны до 18 октября 2056 г., являясь объектом культурного наследия регионального значения "Дом, где в 1890 - 1918 гг. жил экономист Даниэльсон".

В 2015 г. финляндская сторона обратилась с предложением о выкупе помещений, где расположены представительства финских организаций, занятых в сфере культуры, науки и бизнеса. Среди них - Институт Финляндии, Финско-Российская торговая палата, финская школа, представительства властей городов Хельсинки, Тампере, Котка и Турку.

Российская сторона пошла навстречу только после того, как представители страны Суоми согласились приобрести помещения по рыночной цене (которая пока не разглашается).

Отметим, что соглашение предполагает продажу имущества финляндской стороне без проведения конкурса, аукциона или публичного предложения в соответствии с нормами международного права.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, финны обязуются соблюдать требования российской стороны по сохранению этого объекта культурного наследия.