В Якутии возбуждено дело в отношении учителя начальных классов из-за нанесения побоев ученикам

Полиция Сунтарского района Якутии возбудила уголовное дело после обращения о нанесении ученикам побоев учительницей начальных классов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры республики.

Проверка показала, что учитель, находясь на рабочем месте в кабинете 4 классов в здании одной из школ района, во время проведения урока несколько раз ударила по голове ученицу, причинив ей физическую боль. Учитель также высказала в адрес девочки оскорбление в связи с тем, что она не реагировала на ее замечания.

"Кроме того, подобный факт допущен учителем в отношении девочки и в период учебного года 2016-2017 гг.", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.