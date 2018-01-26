На Ямале выросли цены на еду и топливо из-за отсутствия зимников

Следователи начали проверку обстоятельств повышения цен на продукты и топливо в Шурышкарском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Информация об этом появилась в СМИ. Причиной роста цен названо отсутствие открытых зимников. Прокурор района проверит соблюдение законов о ценообразовании у розничных продавцов продуктов и топлива.

Прокуратура арктического региона проверит законность трат бюджетных денег на строительство зимников и соблюдение предъявляемых к ним требованиям.