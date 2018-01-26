Футболисты "Урала" одержали вторую победу на сборе на Кипре

Футболисты екатеринбургского "Урала" одержали вторую победу на кипрском сборе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, в очередном контрольном матче "шмели" встречались с румынской "Астрой" и победили с минимальным счетом. Единственный гол в конце первого тайма забил полузащитник Георгий Чантурия, который вышел один на один с голкипером и сумел переиграть его.

Ранее на Кипре команда Александра Тарханова обыграла молодежную сборную Литвы со счетом 1:0.

Напомним, все три зимних сбора уральцы проведут в городе Пафос. Первый пройдет с 13 по 29 января, за этот срок планируется провести четыре контрольных матча. Между первым и вторым сбором у игроков будет пять дней отдыха. Второй стартует 4 февраля: на нем они проведут три встречи группового этапа Кубка ФНЛ и один товарищеский матч.

После завершения второго сбора команда получит два дня отдыха. На третьем "Урал" проведет две встречи в финальном этапе Кубка ФНЛ, соперники будут известны после завершения группового этапа. Также на третьем сборе планируется провести один контрольный матч.

После завершения работы на Кипре команда вернется в Москву на игру чемпионата России против ЦСКА, которая состоится 3 марта.