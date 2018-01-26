Дело о массовых беспорядках на Депутатской в Екатеринбурге передано в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о массовых беспорядках на Депутатской в Екатеринбурге, произошедших в сентябре 2016 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, всего к уголовной ответственности привлечено 22 лица, которые были допрошены в качестве подозреваемых или обвиняемых (19 фигурантов – по основному уголовному делу).

Напомним, инцидент произошел в начале сентября прошлого года возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова на улице Депутатской. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств – всего более 20 человек; с другой – сам Олег Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы. Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших (возрастом от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы города. Впоследствии двое из них скончались в реанимации. Позднее появилась информация о еще одном погибшем – якобы цыгане, личность которого не установлена.

Добавим, в мае этого года Дмитрий Пестриков заявил об угрозах в свой адрес. В августе ему вынесли приговор, но по другому делу – о мошенничестве с жильем. В итоге "цыгана Диму" отправили в колонию, а недавно суд назначил Олегу Шишову наказание в виде одного года ограничения свободы.

Настоящее уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено для рассмотрения по существу в Свердловский областной суд.