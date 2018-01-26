В Сочи медсестры вывезли пациента из больницы и бросили его на улице

В Сочи следователи начали проверку инцидента с пациентом в городской больнице №4.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором видно, как медсестры вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле. "Следственным управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки", - сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

"Следователем будут тщательно изучены и проанализированы действия медицинских работников, оказывавших помощь пациенту. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева министром здравоохранения региона

Евегнием Филипповым организован выезд краевых специалистов с целью выяснения обстоятельств инцидента с пациентом городской больницы № 4 Сочи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минздрава.

"Подобное обращение с пациентами недопустимо! - заявил министр. - Все материалы, опубликованные в соцсетях, будут тщательно проверены и если факты подтвердятся, к виновным будут применены строжайшие меры".

Ранее сообщалось, что на крыльце наркодиспансера в Перми нашли тело одной из пациенток. Ведется служебное расследование.