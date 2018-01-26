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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
спорт ;
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Новости
26.01.2018 10:40 Мск (12:40 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
В Сочи медсестры вывезли пациента из больницы и бросили его на улице
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(2004) |

В Сочи следователи начали проверку инцидента с пациентом в городской больнице №4.
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Ранее в СМИ появилось видео, на котором видно, как медсестры вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле. "Следственным управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки", - сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

"Следователем будут тщательно изучены и проанализированы действия медицинских работников, оказывавших помощь пациенту. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева министром здравоохранения региона
Евегнием Филипповым организован выезд краевых специалистов с целью выяснения обстоятельств инцидента с пациентом городской больницы № 4 Сочи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минздрава.

"Подобное обращение с пациентами недопустимо! - заявил министр. - Все материалы, опубликованные в соцсетях, будут тщательно проверены и если факты подтвердятся, к виновным будут применены строжайшие меры".

Ранее сообщалось, что на крыльце наркодиспансера в Перми нашли тело одной из пациенток. Ведется служебное расследование.



Развитие сюжета: Ранее 26.01.2018 14:04 Мск
Бастрыкин потребовал разобраться в инциденте в Сочи, где медсестры вывезли пациента из больницы и бросили на улице

Другие новости по темам: сочи, пациент, больница, медсестры
26.01.2018 10:40 Мск | Сочи | информационная служба Накануне.RU
12:40 Екб


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В Сочи медсестры вывезли пациента из больницы и бросили его на улице
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