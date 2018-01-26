Главреда "ОТВ-Югра" отпустили под домашний арест

Суд изменил меру пресечения бывшему главному редактору порталов "Чиновник.ру" и "ОТВ-Югра" Эдуарду Шмонину, передает корреспондент Накануне.RU.

"24 января суд округа рассмотрел апелляцию адвоката на постановление городской инстанции Сургута, продлившей арест Шмонина. Постановление изменено: мерой пресечения избран домашний арест. Срок – до 19 февраля. Решение вступило в силу", - рассказал Накануне.RU пресс-секретарь югорского окружного суда Александр Голубев.

Напомним, Шмонин арестован по обвинению в незаконном распространении порнографии и клевете, кроме того, он подозревается в вымогательстве и принуждении к сделке или отказу от нее. Ранее в офисе и дома у журналиста прошли обыски в рамках уголовного дела о распространении порнографии. До этого Шмонин оказался за рулем машины, которую искал Интерпол. Директор департамента общественных и внешних связей округа Елена Шумакова ранее рассказала в беседе с Накануне.RU: власти неоднократно обращались к правоохранителям из-за публикаций на принадлежащем Шмонину портале "Чиновник.ру". В начале мая журналист попал под новую "уголовку": его начали подозревать в вымогательстве у бизнесмена из Нефтеюганска. Сайты "ОТВ-Югра" и "Чиновник.ру" известны тем, что на них в разное время публиковались различные компрометирующие местных политиков сведения. С 26 апреля 2017 г. оба портала не работают.