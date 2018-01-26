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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


ДНР обозначила подозреваемых в артобстреле Донецка 22 января 2015 года Ровно три года назад в Донецке был расстрелян остановочный комплекс по улице Куприна, в результате чего погибли восемь человек и еще 26 были ранены. Генеральная прокуратура ДНР провела свое расследование и опубликовала через год после события некоторые результаты, выяснив калибр снаряда и направление обстрела.
26.01.2018
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АЛРОСА в 2017 году увеличила добычу до 39,6 млн карат
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(2017) | Фото:

АЛРОСА по итогам 2017 года увеличила добычу до 39,6 млн карат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.
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Доля увеличения добычи по сравнению с предыдущим годом составила 6%.

В компании отметили, что годовой план по добыче выполнен, несмотря на прекращение работ на подземном руднике "Мир" в связи с аварией в августе 2017 года. "Основными факторами роста объема алмазодобычи стало увеличение добычи на подземном руднике "Удачный", разработка наиболее богатой части месторождения трубки "Юбилейная", повышение содержаний алмазов в руде, добываемой на трубках "Архангельская" и "им. Карпинского-1" ПАО "Севералмаз", а также рост добычи на трубке "Ботуобинская", – пояснил первый вице-президент АЛРОСА Игорь Соболев.

По предварительным данным, объем продаж алмазов компании по итогам 2017 года составил 41,2 млн карат, выручка от продаж алмазов – $4,2 млрд, выручка от реализации бриллиантов – $96,9 млн.

"Объем продаж алмазов в 4 квартале 2017 года составил 9,4 млн карат, в том числе 6,2 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 139 $/карат и 3,2 млн карат алмазов технического качества по средней цене 6,5 $/карат. Выручка от продаж алмазов составила $881 млн. Выручка от реализации бриллиантов за указанный период составила $28,7 млн", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, шахту "Мир", которая принадлежит компании "Алроса", затопило 4 августа. После ЧП эвакуировали 142 рабочих из 151. На следующий день удалось поднять на поверхность шахтера Алишера Мирзаева, застрявшего на глубине 410 метров. Восемь горняков остались под завалами.

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26.01.2018 10:45 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:45 Екб


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АЛРОСА в 2017 году увеличила добычу до 39,6 млн карат
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