АЛРОСА в 2017 году увеличила добычу до 39,6 млн карат

АЛРОСА по итогам 2017 года увеличила добычу до 39,6 млн карат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Доля увеличения добычи по сравнению с предыдущим годом составила 6%.

В компании отметили, что годовой план по добыче выполнен, несмотря на прекращение работ на подземном руднике "Мир" в связи с аварией в августе 2017 года. "Основными факторами роста объема алмазодобычи стало увеличение добычи на подземном руднике "Удачный", разработка наиболее богатой части месторождения трубки "Юбилейная", повышение содержаний алмазов в руде, добываемой на трубках "Архангельская" и "им. Карпинского-1" ПАО "Севералмаз", а также рост добычи на трубке "Ботуобинская", – пояснил первый вице-президент АЛРОСА Игорь Соболев.

По предварительным данным, объем продаж алмазов компании по итогам 2017 года составил 41,2 млн карат, выручка от продаж алмазов – $4,2 млрд, выручка от реализации бриллиантов – $96,9 млн.

"Объем продаж алмазов в 4 квартале 2017 года составил 9,4 млн карат, в том числе 6,2 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 139 $/карат и 3,2 млн карат алмазов технического качества по средней цене 6,5 $/карат. Выручка от продаж алмазов составила $881 млн. Выручка от реализации бриллиантов за указанный период составила $28,7 млн", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, шахту "Мир", которая принадлежит компании "Алроса", затопило 4 августа. После ЧП эвакуировали 142 рабочих из 151. На следующий день удалось поднять на поверхность шахтера Алишера Мирзаева, застрявшего на глубине 410 метров. Восемь горняков остались под завалами.