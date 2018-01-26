Председатель союза журналистов Прикамья Игорь Лобанов станет пресс-секретарем штаба Путина

Сопредседатель регионального ОНФ, глава краевого союза журналистов и советник губернатора Игорь Лобанов в прикамском штабе кандидата в президенты России Владимира Путина будет отвечать за освещение деятельности штаба. Эту информацию корреспонденту Накануне.RU подтвердил сам Игорь Лобанов.

Отметим, что в 2017 г. глава краевого союза журналистов являлся официальным представителем штаба Максима Решетникова во время выборов губернатора.

Как ранее сообщало Накануне.RU, кандидат в президенты и действующий глава РФ Владимир Путин может впервые обозначить основные пункты своей предвыборной программы на встрече с доверенными лицами, которая с большой долей вероятности состоится в конце января.