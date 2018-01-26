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"Олигархи в России рвут по максимуму. Они временщики, как и Дворкович" На Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поделился очень интересным открытием – оказывается, олигархов в России не осталось. Об этом он рассказал в интервью западному Bloomberg-TV. Восприняли ли это за рубежом всерьез, пока неизвестно, но вот в России на этот новый "перл" отреагировали с большой иронией, мягко говоря. Теперь, судя по словам правительственных чиновников, у нас и денег нет, и олигархов – тоже нет!
26.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


ДНР обозначила подозреваемых в артобстреле Донецка 22 января 2015 года Ровно три года назад в Донецке был расстрелян остановочный комплекс по улице Куприна, в результате чего погибли восемь человек и еще 26 были ранены. Генеральная прокуратура ДНР провела свое расследование и опубликовала через год после события некоторые результаты, выяснив калибр снаряда и направление обстрела.
26.01.2018
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На борту судна "Восток", пропавшего в Японском море, были два уральца: из Свердловской и Челябинской областей
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шхуна, рыбацкое судно, Восток (2018) | Фото: instagram.com/dvflot

На борту судна "Восток", пропавшего в Японском море, были уроженцы Свердловской и Челябинской областей.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, согласно спискам экипажа, которые появились в соцсетях, речь идет об уроженце Свердловской области 55-летнем Геннадии П., который работал на судне поваром, и 56-летнем Евгении Р. - втором помощнике капитана.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, рыболовное судно следовало из порта Донгхэ республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. Вечером 24 января был получен сигнал о срабатывании аварийного радиобуя. В настоящее время судно не позиционируется и на запросы не отвечает. Известно, что экипаж состоял из 21 человека.

Между тем, ранее поступили сообщения, что экипаж судна находится на плотах. Люди живы, сообщают жители Сахалина на местном интернет форуме.

Добавим, что в соцсетях также публикуют фото из района предполагаемого места пропажи судна "Восток". Сообщается, что в ночь на 25 января судно "Арка-34", которое находилось в том же районе, что и пропавшее рыболовецкое судно "Восток", подверглось интенсивному обледенению.

Судно #Арка34 чудом не разделило судьбу пропавшего "Востока". Фотографии из района предполагаемой катастрофы судна "Восток". В ночь на 25 января судно "Арка-34", которое находилось в том же районе, что и пропавшее рыболовецкое судно "Восток", подверглось интенсивному обледенению. По словам моряков с Арки-34, обледенение было таким стремительным, что экипажу "Арка-34" только каким то чудом удалось добраться до порта Зарубино в Приморском крае. По мнению экспертов, одной из возможных версий причин инцидента с судном "Восток" послужила штормовая погода в Японском море,которая могла привести к резкому обледенению судна. #восток #судновосток

Публикация от Флот Дальнего Востока 🐟🚢🇷🇺 (@dvflot)

По словам моряков с Арки-34, обледенение было таким стремительным, что экипажу только каким-то чудом удалось добраться до порта Зарубино в Приморском крае. По мнению экспертов, одной из возможных версий причин инцидента с судном "Восток" послужила штормовая погода в Японском море, которая могла привести к резкому обледенению судна

Другие новости по темам: Восток, Япоснкое море, повар
26.01.2018 12:31 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:31 Екб


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Ранее 26.01.2018 01:51 Мск
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В Японском море ведутся поиски подавшего сигнал бедствия судна








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На борту судна "Восток", пропавшего в Японском море, были два уральца: из Свердловской и Челябинской областей
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