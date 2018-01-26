На борту судна "Восток", пропавшего в Японском море, были два уральца: из Свердловской и Челябинской областей

На борту судна "Восток", пропавшего в Японском море, были уроженцы Свердловской и Челябинской областей.

Как передает корреспондент Накануне.RU, согласно спискам экипажа, которые появились в соцсетях, речь идет об уроженце Свердловской области 55-летнем Геннадии П., который работал на судне поваром, и 56-летнем Евгении Р. - втором помощнике капитана.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, рыболовное судно следовало из порта Донгхэ республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. Вечером 24 января был получен сигнал о срабатывании аварийного радиобуя. В настоящее время судно не позиционируется и на запросы не отвечает. Известно, что экипаж состоял из 21 человека.

Между тем, ранее поступили сообщения, что экипаж судна находится на плотах. Люди живы, сообщают жители Сахалина на местном интернет форуме.

Добавим, что в соцсетях также публикуют фото из района предполагаемого места пропажи судна "Восток". Сообщается, что в ночь на 25 января судно "Арка-34", которое находилось в том же районе, что и пропавшее рыболовецкое судно "Восток", подверглось интенсивному обледенению.

По словам моряков с Арки-34, обледенение было таким стремительным, что экипажу только каким-то чудом удалось добраться до порта Зарубино в Приморском крае. По мнению экспертов, одной из возможных версий причин инцидента с судном "Восток" послужила штормовая погода в Японском море, которая могла привести к резкому обледенению судна