После нападения на полицейского в Саратовской области возбуждено дело по двум статьям: новые подробности ЧП

После нападения на полицейского в Саратовской области возбуждено уголовное дело. Стали известны новые подробности ЧП.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, вечером 25 января трое сотрудников полиции, прибывшие из Калужской области, занимались поиском лиц, причастных к хищению имущества на территории региона, а также пытались установить местонахождение похищенного.

"В ходе мероприятий, предположительно, двое из присутствующих, чья причастность к совершению данного преступления проверялась, произвели не менее трех выстрелов из травматического пистолета и обреза охотничьего ружья в сторону полицейского. После содеянного с места происшествия злоумышленники скрылись, потерпевшему медицинская помощь оказана амбулаторно", - уточнили в следствии.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение оружия).

"В настоящее время установлены четыре лица, находившиеся на месте преступления, предпринимаются меры по установлению всех участников конфликта, а также оружия, из которого производились выстрелы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СКР.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавший силовик работал по уголовному делу о мошенничестве.