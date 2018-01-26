За незаконную торговлю билетами на ЧМ-2018 установлен штраф

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в окончательном чтении приняли законопроект, устанавливающий административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи Чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), передает корреспондент Накануне.RU.

В соответствии с проектом закона, незаконная реализация билетов или поддельных документов, дающих право на получение входных билетов, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 70 тыс. руб.; на должностных лиц - от 150 тыс. до 200 тыс.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 150 тыс. до 200 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.